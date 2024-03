Caserta | iniziative in favore dei più deboli in bene confiscato alla Camorra

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 11 marzo 2024). Il Comune parteciperà a un bando della Regione Campania che prevede il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni di start up di innovazione sociale ed economia sociale. L’Amministrazione, infatti, intende mettere in campo un progetto di valorizzazione di un immobilesito in via Sant’Antonio a. L’intenzione è quella di coinvolgere le realtà del Terzo Settore operanti sul territorio al fine di recepire proposte utili a realizzare attività di rilevante valenza sociale all’interno dell’immobile. A tal proposito, sono stati organizzati degli incontri con questo obiettivo e il primo è in programma lunedì 18 marzo alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune diin Piazza Vanvitelli. Questo bando della Regione adei Comuni prevede ...