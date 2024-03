Casal di Principe | sfonda la porta di casa | picchia la moglie e la rapina di 200 euro Arrestato

Roma. In un momento cruciale per le due comunità, il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Casal di Principe , diretto da Lucia Cerullo, e alcuni sostenitori di Casapesenna hanno vissuto una ... (casertanotizie)

Casal di Principe, omicidio con il kalashnikov: sconto di pena per Setola: Casal di Principe, omicidio con il kalashnikov: sconto di pena per Setola: Si prescrive il reato in materia di armi e, per due imputati, tra cui Giuseppe Setola, il killer dell'ala stragista dei Casalesi - condannato in primo grado all'ergastolo la pena cambia a ...

Don Diana, cortei e dibattiti a Casal di Principe 30 anni dopo il delitto: Don Diana, cortei e dibattiti a Casal di Principe 30 anni dopo il delitto: Venerdì 15 marzo alle 16 a Casa don Diana la presentazione del libro di “Repubblica Napoli” dedicato al sacerdote: il volume in regalo con ...

Auto in fiamme nel cuore di Casal di Principe, paura e traffico in tilt: Auto in fiamme nel cuore di Casal di Principe, paura e traffico in tilt: Auto in fiamme a Casal di Principe. Ad essere coinvolta è stata una Fiat Punto, parcheggiata lungo corso Umberto I, di fronte alla sede ...