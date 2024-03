Casal di Principe | sfonda a calci il portone della compagna e la picchia | carcere per un 47enne

(Di lunedì 11 marzo 2024)di. Unprovincia di Napoli è stato arrestato e condotto indalla Polizia di Stato su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord perché accusato di aver maltrattato la, residente adi, nel Casertano. A far finire in cella l’uomo violento è stata la vittima, che il 20 febbraio scorso si è recata al CommissariatoPolizia di Stato didiper denunciare che il compagno, nonostante il suo diniego, era entrato in casa suando ail portoncino di ingresso, le aveva messo le mani al collo e l’avevata conalle gambe e alla pancia, ...

Roma. In un momento cruciale per le due comunità, il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Casal di Principe , diretto da Lucia Cerullo, e alcuni sostenitori di Casapesenna hanno vissuto una ... (casertanotizie)

Casal di Principe, confermate le accuse di maltrattamenti alla compagna: 47enne condotto in carcere: Casal di Principe, confermate le accuse di maltrattamenti alla compagna: 47enne condotto in carcere: Casal di Principe, 47enne arrestato e condotto in carcere: accusato di maltrattamenti in e violenze nei confronti della compagna ...

Casal di Principe, picchia e rapina la compagna: 47enne finisce in carcere: Casal di Principe, picchia e rapina la compagna: 47enne finisce in carcere: Casal di Principe (Caserta) - Nell'ambito di indagini dirette dalla Procura di Napoli Nord, i poliziotti del commissariato di Casal di Principe hanno eseguito ...

Maltratta e picchia la compagna e le sottrae 200 euro: arrestato 47enne nell’aversano: Maltratta e picchia la compagna e le sottrae 200 euro: arrestato 47enne nell’aversano: e indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che, dopo essere fuggita dalla propria abitazione, si è rivolta alla Polizia ...