Cas | devasta un ufficio E viene bloccato col taser

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ha dato in escandescenze nell’di un operatore del Cas di via Mattei, scaraventando a terra e distruggendo tutto quanto gli capitasse a tiro. E quando, il lavoratore, spaventato e preoccupato, ha chiamato la polizia, il giovane ospite del centro di accoglienza straordinaria, un egiziano di 21 anni, si è scagliato anche contro gli agenti, intervenuti con due Volanti. I quali, per bloccarlo, hanno dovuto usare una scarica di. Tutto è successo ieri nel primo pomeriggio, attorno alle 13.30. La polizia è stata chiamata dall’operatore del Cas perché il giovane straniero, estremamente su di giri per motivi che restano al momento oscuri, aveva iniziato are il suoall’interno della struttura di via Mattei. In particolare, il ventunenne ha scagliato a terra e mandato in frantumi tutti gli oggetti ...