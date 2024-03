Carvico | bimbo di 4 anni si sporge dal terrazzo e cade dal terzo piano

(Di lunedì 11 marzo 2024). Undi 4, di origini senegalesi, è precipitato daldi una palazzina in via Bernardi a. Secondo le primissime informazioni, basate sui rilievi della polizia locale, il piccolo si sarebbe sportondo rovinosamente a terra da diversi metri di altezza, fratturandosi una gamba. A quanto pare la madre era in casa e ha chiamare la polizia locale è stato un volontario del servizio d’ordine di. Secondo quando si apprende, ilera cosciente e piangeva a dirotto al momento dei primi soccorsi, scattati in codice rosso, ovvero massima gravità.

