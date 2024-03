Carvico | bambino di 4 anni vola dal balcone al terzo piano | vivo per miracolo

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Bergamo), 11 marzo 2024 – Un bimbo di soli 4è caduto daldella sua abitazione aldello stabile a civico 29 di via Bernardi, a, in provincia di Bergamo: da una prima ricostruzione, il piccolo di origine senegalese sarebbe sfuggito al controllo della mamma che era in casa con lui, poi si sarebbe sporto sulla balaustra deldi casa. Erano le 14.45. Ilavrebbe perso l’equilibrio precipitando dal terrazzo, aldi una palazzina: un volo di circa dieci metri. Ilè rimasto fortunatamente vigile e, dalle prime informazioni, avrebbe riportato vari traumi e una gamba fratturata. Sul posto si è precipitato un volontario del Servizio ...

