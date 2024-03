Cartelle Fisco | rate più lunghe da 72 a 120 Stralcio automatico dopo 5 anni | ecco chi ne ha diritto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un nuovo tassello, il decimo, della riforma fiscale targata Meloni, è arrivato a sorpresa in consiglio dei ministri. E si tratta di un pezzo fondamentale, un passaggio cruciale soprattutto per...

Un nuovo tassello, il decimo, della riforma fiscale targata Meloni, è arrivato a sorpresa in consiglio dei ministri. E si tratta di un pezzo fondamentale, un passaggio cruciale soprattutto per... (ilmessaggero)

Fisco: cartelle cancellate dopo 5 anni e più tempo per pagare i debiti per chi è in crisi: Fisco: Cartelle cancellate dopo 5 anni e più tempo per pagare i debiti per chi è in crisi: I piani di rateizzazione per saldare i debiti con il Fisco saranno più lunghi, fino a dieci anni. Si passa dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili. Questa possibilità riguarda chi "doc ...

C'è più tempo per saldare i debiti con il fisco. Cartelle spalmate fino a 120 rate: C'è più tempo per saldare i debiti con il Fisco. Cartelle spalmate fino a 120 rate: Il governo ha posto un nuovo tassello della riforma fiscale avviata lo scorso anno con l'approvazione in Cdm dell'esame preliminare del Dlgs sulla riscossione. Mentre è passato in via definitiva il pr ...

Cartelle esattoriali, stralcio dopo 5 anni e rate fino a 10 anni: novità fiscali in Cdm: Cartelle esattoriali, stralcio dopo 5 anni e rate fino a 10 anni: novità fiscali in Cdm: Fisco, novità sulle Cartelle esattoriali. . Dal 2025 le Cartelle non riscosse entro 5 anni saranno cancellate automaticamente. Con ...