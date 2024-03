Cartelle esattoriali | il Governo approva le nuove regole | tutto quello che c’è da sapere

(Di lunedì 11 marzo 2024) Piani di rateizzazione più lunghi per le. Si parte dalle attuali 72 fino a un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il fisco. È quanto si legge nella bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione atteso in Consiglio dei ministri.Leggi anche: Arriva il Bonus Anziani: 850 euro per gli over 80 dal 2025. Tutti i requisiti per ottenerlo Documentare le situazioni di obiettiva difficoltà La possibilità di aumentare il numero di rate riguarda ovviamente chi “documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà“. Le modalità per dimostrarlo dipendono dal pagamento di somme superiori o inferiori a 12 0mila euro. Per chi invece si limita solo a dichiarare di essere in temporanea obiettiva difficoltà e deve fino a 120 mila euro, le rate aumentano progressivamente ogni biennio fino ad arrivare ad ...

