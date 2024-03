Cariche di polizia a Pisa | richiesta di riflessione al consiglio comunale di Sarzana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Su quanto è accaduto avenerdì 23 febbraio, ledicontro gli studenti, si dovrà riflettere anche neldi. Lo chiedono i gruppi di opposizione Pd eprotagonista che hanno presentato una mozione "auspicando la convergenza di tutti su un testo che riprende le dichiarazioni del Capo dello Stato". L’oggetto sono leai danni di un corteo per il cessate il fuoco in Palestina formato da un’ottantina di studenti delle superiori. I due gruppi pur confermando "fiducia nel lavoro imprescindibile delle Forze dell’Ordine", citano il presidente Mattarella: "L’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di ...