(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Corpo della Polizia penitenziaria compie 207 anni. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che lavorano ogni giorno, con abnegazione, nelleitaliane, fronteggiando situazioni molto complesse. Il sistema penitenziario nel nostro Paese versa in condizioni disumane. Ilè un serionon solo per i, ma anche per chi opera in queste strutture. Occorre affrontare la questione con serietà e urgenza affinché vengano garantite loro condizioni di lavoro migliori”. Così Mariastella, senatrice e portavoce di Azione.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a liberoquotidiano©

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il Corpo della Polizia penitenziaria compie 207 anni. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che lavorano ogni giorno, con abnegazione, nelle Carceri italiane, ... (calcioweb.eu)

Carceri: Gelmini, 'sovraffollamento problema per detenuti e lavoratori': Carceri: Gelmini, 'sovraffollamento problema per detenuti e lavoratori': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Corpo della Polizia penitenziaria compie 207 anni. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che lavorano ogni giorno, con abnegazione, nelle Carceri italiane, frontegg ...

Il Question Time al Senato con Nordio sulle carceri italiane: intervista a Mariastella Gelmini: Il Question Time al Senato con Nordio sulle Carceri italiane: intervista a Mariastella Gelmini: 06:00 XV emendamento, a cura di Andrea De Angelis con Simone Santucci 06:30 Primepagine, a cura di Cristiana Pugliese 07:00 Rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, a ...

Farmacisti in case di cura e carceri contro l’abuso della professione: Farmacisti in case di cura e Carceri contro l’abuso della professione: Per migliorare l'assistenza e diminuire gli errori è necessario istituire la presenza di farmacisti anche nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA), nelle Carceri, nelle case di cura, nei reparti ...