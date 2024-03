Carceri | Gelmini | ‘sovraffollamento problema per detenuti e lavoratori’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il Corpo della Polizia penitenziaria compie 207 anni. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che lavorano ogni giorno, con abnegazione, nelleitaliane, fronteggiando situazioni molto complesse. Il sistema penitenziario nel nostro Paese versa in condizioni disumane. Il sovraffollamento è un serionon solo per i, ma anche per chi opera in queste strutture. Occorre affrontare la questione con serietà e urgenza affinché vengano garantite loro condizioni di lavoro migliori?. Così Mariastella, senatrice e portavoce di Azione. L'articolo CalcioWeb.

