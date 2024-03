Carabinieri soccorrono un ragazzo accoltellato a un fianco che barcolla per strada: denunciato un 20enne: Carabinieri soccorrono un ragazzo accoltellato a un fianco che barcolla per strada: denunciato un 20enne: Un 25enne è stato soccorso dai Carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 20 marzo, mentre camminava barcollando lungo via Maria Cristina a Pero, nella Città Metropolitana di Milano, a pochi ...

Drammatica aggressione a Pero: Carabinieri soccorrono un 25enne e identificano subito l’aggressore. Era al Falcon, di nuovo: Drammatica aggressione a Pero: Carabinieri soccorrono un 25enne e identificano subito l’aggressore. Era al Falcon, di nuovo: Grave aggressione a Pero, domenica pomeriggio. Ieri pomeriggio, intorno alle 18.20, una pattuglia dei Carabinieri della tenenza di Pero, compagnia di Rho, ...

Accoltella la moglie e la chiude in casa, la donna si salva urlando dalla finestra: arrestato il marito: Accoltella la moglie e la chiude in casa, la donna si salva urlando dalla finestra: arrestato il marito: Le voci sono quelle dei vicini, non arrivano da lontano. La stazione Carabinieri di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, è al piano terra di una palazzina in via Galdieri. E da ...