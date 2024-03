Capuano | «Juventus non da lotta Scudetto | Allegri responsabile»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Giovanniha finalmente capito che ildell’ultimo mese disastroso dellaè Max. Dallacon l’Inter a quella con il Bologna, il suo pensiero su Twitter.– L’Inter è scappata già da un po’, ormai la squadra bianconeracon il Bologna. Giovannifa una critica: «La qualificazione alla Champions League dellanon è in discussione, ma il calo di risultati da inizio febbraio deve far riflettere.ne ha di sicuro responsabilità, ma ha anche il merito di aver portato oltre il limite prima una rosa non da». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Juve, Capuano striglia i giocatori: Va bene Allegri, ma voi Il web in tilt - Top News: Koopmeiners è stato il mattatore di Juventus - Atalanta per parte orobica, con una doppietta di cui un gol realizzato su uno schema che ...il giornalista di Radio 24 e Panorama Giovanni Capuano ha ...

Serie C: si parte con Perugia - Ancona, i big - match della 31esima giornata e dove vederli in tv: La Juventus Next Gen se la vedrà invece contro il Pontedera, dopo la grande prestazione di Olbia. ... Partita ostica per la Juve Stabia contro i l Taranto di Eziolino Capuano che ha appena subito una ...

Zuliani: "Solita Juventus": Zuliani: "Solita Juventus": "Non bastano i gol di Cambiaso e Milik perché la solita Juventus sciupa e prende due gol grazie alle solite disattenzioni". Così ha commentato il pari della Juventus ...

Sky - Marchetti: “Koopmeiners ed Ederson obiettivi Juve per luglio”: Sky - Marchetti: “Koopmeiners ed Ederson obiettivi Juve per luglio”: Il giornalista Luca Marchetti ha parlato negli studi di Sky Sport dell'interesse della Juventus per Koopmeiners ed Ederson. Queste le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com: "Koopmeiners ed anche ...

Taranto, Capuano sulla penalizzazione: "Come una bomba atomica": Taranto, Capuano sulla penalizzazione: "Come una bomba atomica": Alla vigilia della sfida con la Juve Stabia, il tecnico del Taranto Ezio Capuano ha parlato così della penalizzazione. "Io con la solita schiettezza debbo dire che è stata una ...