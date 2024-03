Cancelo | “All’andata li abbiamo lasciati vivi | siamo stati superiori”

Joao Cancelo , esterno del Barcellona, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Barça- Napoli di domani sera. Non è stato un anno facile al Barcellona. «No, proprio no. Il Barcellona è ... (ilnapolista)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a forzazzurri©

Barcellona, Cancelo spavaldo: "Li abbiamo lasciati vivi, all'andata Napoli ha fatto poco. Non ci sono solo Kvara e Osi": Barcellona, Cancelo spavaldo: "Li abbiamo lasciati vivi, all'andata Napoli ha fatto poco. Non ci sono solo Kvara e Osi": Così parla Joao Cancelo, laterale del Barcellona, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida Champions con gli azzurri.

Cancelo: "Napoli club popolare, mi è sempre piaciuto. Kvara Ma avete visto Politano e Lobotka": Cancelo: "Napoli club popolare, mi è sempre piaciuto. Kvara Ma avete visto Politano e Lobotka": Il giocatore del Barcellona ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli: 'Quando sono arrivato in Italia c'era Sarri e giocavano un gran calcio, un aspetto che hanno sempre curato'.

Cancelo: "Napoli squadra popolare, mi è sempre piaciuto. Kvara Ma avete visto Politano e Lobotka": Cancelo: "Napoli squadra popolare, mi è sempre piaciuto. Kvara Ma avete visto Politano e Lobotka": Il giocatore del Barcellona ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli: 'Quando sono arrivato in Italia c'era Sarri e giocavano un gran calcio, un aspetto che hanno sempre curato'.