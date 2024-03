Cancelo | «All’andata abbiamo lasciato il Napoli vivo | Osimhen ha fatto gol con mezzo pallone»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2024) Joao, esterno del Barcellona, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Barça-di domani sera. Non è stato un anno facile al Barcellona. «No, proprio no. Il Barcellona è un club molto particolare. Il Mister ha detto che se ne va, la squadra ha avuto alti e bassi per tutta la stagione, una dinamica difficile da spiegare ma il calcio ti dà sempre la possibilità di redimerti e una vittoria contro ilsarebbe questo, una rivendicazione, la nostra stagione prenderebbe un altro aspetto. Nel calcio ci sono momenti buoni e momenti meno buoni come nella vita e noi dobbiamo restare positivi e uniti». Come lo vede il: «Premessa: a me ilè sempre piaciuto tanto, per Maradona, e perché è una squadra di ‘barrio’, popolare e con radici profonde ...