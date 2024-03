Cancellare Recensioni da Google Migliore agenzia in Italia

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di lunedì 11 marzo 2024) I loro concorrenti nel settore, ad esempio Quickbooks, avevano centinaia disu più piattaforme e Accounting Seed ne aveva solo una manciata e una valutazione tutt’altro che ideale. Soluzione Privacy Garantita ha collaborato con Accounting Seed per comprendere il ciclo di vita tipico dei clienti, i processi di onboarding, i rinnovi e altro ancora, al fine di mettere insieme una solida strategia di generazione delle. C’erano 3 punti principali della loro strategia di reputazione che Privacy Garantita ha lavorato per ricercare e poi delineare: 1 – A quali piattaforme Accounting Seed dovrebbe dare priorità? 2 – Quali punti del ciclo di vita del cliente sono i momenti ideali per chiedere una revisione? 3 – È necessario un incentivo e, se sì, di quale importo? Privacy Garantita ha incontrato 6 possibili piattaforme di recensione ...