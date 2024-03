Campi Bisenzio | al via gli interventi all’acquedotto con fondi Pnrr

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 - Partiti i lavori di rinnovo della rete idrica a, in via dei Confini nella zona di Capalle, realizzati condel. Lo rende noto l'Amministrazione comunale. Un intervento strategico e necessario, spiega una nota, per sostituire una condotta ormai datata e che negli ultimi anni ha più volte presentato criticità e provocato disagi per i cittadini. I lavori si concluderanno entro luglio e prevedono la sostituzione della rete idrica in via dei Confini, per un totale di 570 metri e il rifacimento degli allacci idrici a servizio di abitazioni e esercizi commerciali (circa 80). Il nuovo tratto di acquedotto in ghisa sferoidale andrà a sostituire le due attuali condotte di distribuzione in cemento-amianto, che verranno messe fuori servizio ad ultimazione dei lavori. L'intervento ...