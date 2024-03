Camorra | tenta la fuga sui tetti di Caivano | arrestato ricercato di 32 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Napoli), 11 marzo 2024 – Untivo dida film, passando daidelle case, che non ha avuto un buon esito per undi. L’uomo, nascosto in un’abitazione di un parente, ha visto arrivare i carabinieri grazie a un sistema di videosorveglianza installato attorno al caseggiato e per sfuggire all'arresto è salito suidove però è stato raggiunto e bloccato. È ritenuto legato alla criminalità organizzata di, il 32enne Gianfranco Bervicato, bloccato all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.da fine febbraio L'uomo di 32eraper i reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: si è sottratto a un ...