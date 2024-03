Cammina per Villa d’Almè con costosi abiti firmati | ma sono tutti rubati | denunciato uomo di 66 anni

(Di lunedì 11 marzo 2024)va portando con sé diversie, alla vista dei carabinieri, ha cercato di allontanarsi. I militari siinsospettiti, lo hanno fermato e hanno scoperto chei vestiti erano statipoco prima da un magazzino. Protagonista è undi 66lo scorso 8 marzo. I carabinieri stavano facendo un normale servizio di controllo notturno quando lo hanno notato e fermato. I capi in suo possesso erano stati sottratti nel corso della stessa serata dal deposito di un esercizio commerciale locale. I militari hanno perquisito anche la sua automobile, trovandovi gli arnesi da scasso utilizzati per compiere il furto. L’, residente in ...

