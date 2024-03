Camerun | caos in federazione | sospesi 62 giocatori | ecco i motivi

(Di lunedì 11 marzo 2024)in, lasospende 62 calciatori, compreso anche Nathan Douala, il più giovane dell’ultima Coppa d’Africa Ladel, il cui presidente è l’ex Inter Samuel Eto’o, ha sospeso 62 calciatori. Il motivo, come riportato da Footmercato, è per aver mentito sulla propria età e tra questi ci sarebbe anche Nathan Douala, che all’ultima Coppa d’Africa ha partecipato come giocatore più giovane della competizione. Un momento particolarmente delicato per laense, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare numerosi scandali e che ha deluso nella Coppa d’Africa, uscendo agli ottavi di finale.

