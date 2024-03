“Cambio conduttori” Striscia La Notizia | chi sostituisce Roberto Lipari e Sergio Friscia

(Di lunedì 11 marzo 2024)La, cambia la coppia di. Nel corso degli anni il popolare tiggì satirico di Antonio Ricci che va in onda su Canale 5 alle 20:35 da lunedì al sabato ha fatto compagnia a milioni e milioni di telespettatori. Nonostante passi il tempocontinua a ottenere ottimi ascolti come gli oltre 3 milioni di spettatori (16% di share) di sabato 9 marzo. Squadra che vince non si cambia, recita il proverbio, maLarappresenta una felice eccezione. Infatti periodicamente cambia la coppia di. Ed è quello che succederà stasera, lunedì 11 marzo, quando il duo composto dasarà rimpiazzato dal noto volto tv e dalla collega. Per ...

Rai, cambio in dirittura d’arrivo: quello che è successo in diretta ad una conduttrice è vergognoso: Rai, Cambio in dirittura d’arrivo: quello che è successo in diretta ad una conduttrice è vergognoso: Una grande emittente che ogni giorno grazie ai suoi programmi lascia senza parole il pubblico: la famosa azienda Rai. Nata nel 1954, negli anni si è evoluta tanto da regalare ai suoi telespettatori un ...

Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano a Striscia la Notizia: ecco quando: Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano a Striscia la Notizia: ecco quando: Ancora un Cambio della guardia Striscia la Notizia, dove stanno per tornare Gerry Scotti e Benedetta Manzini. Vi diciamo quando ...

Sanremo 2025 da Gerry Scotti a Fedez, le quote dei bookmaker. Alberto Matano si sfila: "Follia": Sanremo 2025 da Gerry Scotti a Fedez, le quote dei bookmaker. Alberto Matano si sfila: "Follia": Tra i favoriti per il dopo Amadeus anche i ritorni di Paolo Bonolis e Antonella Clerici, oltre ad Alessandro Cattelan e Stefano De Martino: tutti i numeri ...