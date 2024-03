Calzona | «Se diventiamo squadra vera | la partita sarà aperta»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2024) Francesco, allenatore del Napoli, ha parlato prima della conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole del mister del Napoli: «Il Napoli è pronto, abbiamo sfruttato questi pochi giorni per mettere a posto le idee. Ho visto i ragazi vogliosi di far bene. Miglioramento nella fase di non possesso? Chiaro che la fase difensiva non si può fare di fantasia. Vero che prendiamo sempre gol ma abbiamo limitato piano piano le occasioni da gol degli avversari. Il percorso è un po’ più lungo, ma sono fiducioso. I ragazzi si sono accorti degli errori, speriamo di fare un po’ meglio domani sera. Soddisfatto del percorso fin qui? La risposta di: «Io per natura non sono mai soddisfatto, penso che abbiamo fatto un paso in avanti ma abbiamo ancora tanto da fare per diventare...