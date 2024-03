Calzona | «non mi piace fare il generale che comanda»

Koulibaly intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Parla soprattutto di Calzona . «Forse pochi lo sanno, ma quando lui è arrivato a Napoli con Sarri , io me ne dovevo andare, portavo offerte per ... (ilnapolista)

Calzona in conferenza stampa – “Osimhen-Simeone? Insieme no, noi non buttiamo palle in mezzo” Francesco Calzona in conferenza stampa. Il tecnico ha spiegato il motivo … L'articolo Calzona: ... (forzazzurri)