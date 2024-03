Calzona | “La partita col Barcellona è la partita dell’anno | dobbiamo essere squadra per 120 minuti Chi ha paura resti a casa”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il tecnico del Napoli, Francesco, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il. Si avvicina l’attesissimo scontro tra ile il Napoli, con la tensione che si taglia nell’aria dopo il pareggio 1-1 nella gara di andata. Il Napoli è chiamato a un’impresa: vincere in trasferta per conquistare il pass per i quarti di finale di Champions League. La, che si giocherà alle ore 21, sarà il banco di prova per entrambe le squadre, con il destino ancora incerto. A commentare la sfida, come di consueto alla vigilia del match, è intervenuto il tecnico del Napoli, Francesco, in conferenza stampa: “Cosa penso di Yamal? Io penso ai miei giocatori nonostante penso che questo ragazzo possa diventare uno dei miglior al mondo. Lui è ...

