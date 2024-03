Calzona ha avuto l’intelligenza di anteporre la squadra a sé stesso (Corsera)

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2024)hadilaa sé. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Il pronostico dice Barça ma il Napoli ha il potenziale per provare a sovvertirlo e il talento per far parte del club delle migliori otto d’europa. Esiste però un solo modo per raggiungere questo risultato: lucidare tutta l’argenteria, far valere la qualità. Da Osimhen, a Kvaratskhelia, da Lobotka a Raspadori, va fatto un passo in avanti. C’è un uomo al comando,, che hadilaa sè. Senza fronzoli, né troppe parole è riuscito a rispolverare antiche dinamiche tattiche e soprattutto a riportare lo spirito per ...