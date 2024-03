Calzona Barça forte | ma io credo nel mio Napoli

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Ringrazio Xavi per le belle parole che ha speso per noi, è un grande tecnico". BARCELLONA (SPAGNA) - "Siamo pronti, abbiamo sfruttato questi pochi giorni per rimettere a posto le idee, ho visto i ragazzi vogliosi di far bene". Così il tecnico del, Francesco, ai microfoni di Sky Sport