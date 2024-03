(Di lunedì 11 marzo 2024) L’ultima tappa delladel2023-diè in, in Canada, da giovedì 14 a domenica 17 marzo: giovedì 14 e venerdì 15 sono inle sprint, sabato 16 spazio alle pursuit, e domenica 17 andranno in scena le mass start. Lisa Vittozzi proverà a difendere il secondo posto in classifica e, se possibile, a scavalcare la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (parte da -73), mentre Tommaso Giacomel dovrà difendere il pettorale blu di miglior under 25 ed il tredicesimo posto nella graduatoria generale dagli attacchi del francese Eric Perrot (è a +18). La diretta tv della tappa disarà fruibile interamente su Eurosport 1 HD (solo pursuit femminile su Eurosport 2 HD), mentre la diretta ...

L'Inter espugna anche Bologna e corre verso lo scudetto. Oggi Juve, Atalanta, Milan e Roma in campo per la Champions: Gasperini invece, come sottolineato più volte in conferenza stampa, è alle prese con un calendario ... inoltre siamo in semifinale di Coppa Italia: per ora siamo in linea con quanto dovevamo fare, ...

Brignone, una rimonta capolavoro La sua storia è sempre più gigante: ...supersfida fra quelle che il circo Bianco aveva provato a definire come le senior della Coppa. Lara Gut Behrami è terza a 40/100 che fanno pregustare gli scontri diretti delle finali in calendario a ...

Calendario Coppa del Mondo biathlon Canmore 2024: programma, orari, tv, streaming: Calendario Coppa del Mondo biathlon Canmore 2024: programma, orari, tv, streaming: L'ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon è in programma a Canmore, in Canada, da giovedì 14 a domenica 17 marzo: giovedì 14 e venerdì 15 sono in programma le sprint, sabato 16 spazio ...

Calendario finali Coppa del Mondo sci alpino 2024: gare suddivise su 2 settimane a Saalbach! Programma, orari, tv: Calendario finali Coppa del Mondo sci alpino 2024: gare suddivise su 2 settimane a Saalbach! Programma, orari, tv: La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara per l'ultimo impegno della sua tribolatissima stagione. Dopo mesi complicati con il meteo che ha spesso stravolto i piani, il Circo Bianco è pront ...

Roma femminile, domani semifinale di ritorno di Coppa Italia: arriva il Milan. La Fiorentina (Juve eliminata) prima finalista: Roma femminile, domani semifinale di ritorno di Coppa Italia: arriva il Milan. La Fiorentina (Juve eliminata) prima finalista: Intanto c’è la possibile avversaria in finale: la Fiorentina ha eliminato la Juventus (che in settimana ha cacciato Montemurro) e si è presa la finale di Coppa Italia. Finale che domani spera di ...