Calciomercato – Milan | sorpasso all’Inter per un difensore di qualità

Le partite di oggi, lunedì 11 marzo 2024 - Calciomagazine: ... in campionato contro il Milan e in Champions contro il Bayern Monaco (quest'ultima costata l'... Nonostante le enormi spese in sede di calciomercato, entrambe occupano le posizioni della parte centrale ...

Giuntoli sta già guardando al futuro!!: Un passo falso dei bianconeri insieme ad una vittoria del Milan vedrebbe i bianconeri superati in classifica. Ma in questo momento il pensiero della Juventus è già rivolto al futuro, dove a questo ...

Il Milan vince e sorpassa la Juve, fermata dall’Atalanta: rossoneri al secondo posto. Pari della Roma a Firenze: Il Milan vince e sorpassa la Juve, fermata dall’Atalanta: rossoneri al secondo posto. Pari della Roma a Firenze: La Juve rallenta ancora e il Milan effettua il sorpasso. Da ieri le gerarchie (dietro l’Inter, ovviamente) sono cambiate, perché ora al secondo posto c’è la squadra di Pioli, brava a sfruttare il ...

Il pagellone del lunedì: tenacia, corrente alternata, rigori e la fine delle illusioni: Il pagellone del lunedì: tenacia, corrente alternata, rigori e la fine delle illusioni: Milan a corrente alternata (6 ... la Fiorentina inizia il primo tempo schiacciando inesorabilmente una Roma che stava pagando la lezione di calcio inflitta al Brighton di De Zerbi. Come si spiega il ...

Derby di Milano: l’infinita rivalità tra Inter e Milan: Derby di Milano: l’infinita rivalità tra Inter e Milan: Cos'è il derby di Milano e perchè è così seguito in Italia Scopriamo la storia di un confronto ricco di passione e momenti indimenticabili.