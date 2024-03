Calcio | Xavi Al Maradona meglio noi | vogliamo vivere una notte magica

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Siamo pronti e motivati, non ci sono favoriti ma abbiamo i nostri tifosi con noi", dice il tecnico del Barça BARCELLONA (SPAGNA) - Senza paura e con la consapevolezza di poterunavuole regalare qualcosa di importante ai tifosi del Barcellona prima di andare via. Ormai son

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornaleditalia©

Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero , aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Xavi : «A 18 anni non ho ascoltato la proposta del Milan» Xavi ... (calcionews24)

"Avremmo dovuto amministrare meglio la partita dopo il vantaggio". BARCELLONA (SPAGNA) - A meno di due giorni dal pareggio, per 1-1, in Champions League, contro il Napoli e alla vigilia del match ... (ilgiornaleditalia)

"Vincere significherebbe fare un grande passo avanti" BARCELLONA (SPAGNA) - "Abbiamo analizzato il loro modo di stare in campo, li abbiamo affrontati recentemente e ci hanno eliminato dalla Coppa. ... (ilgiornaleditalia)

Xavi: 'Vorrei Lobotka al Barcellona. Napoli Calzona li ha migliorati, tridente top europeo': Xavi: 'Vorrei Lobotka al Barcellona. Napoli Calzona li ha migliorati, tridente top europeo': Domani in campo a Montjuic ci saranno Barcellona e Napoli, fischio d'inizio alle ore 21:00 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Conferenza stampa pre gara, ecco le parole del tec ...

Barcellona, Xavi verso il Napoli: "È la partita più importante della stagione": Barcellona, Xavi verso il Napoli: "È la partita più importante della stagione": Il tecnico blaugrana nella conferenza della vigilia del match di Champions League: "Siamo stati i migliori all'andata, dovremo esserlo anche al ...

RILEGGI IL LIVE – Xavi: “Mi piace molto Lobotka, lo stadio domani dev’essere una pentola a pressione”: RILEGGI IL LIVE – Xavi: “Mi piace molto Lobotka, lo stadio domani dev’essere una pentola a pressione”: Xavi: "Mi piace molto Lobotka, come costruisce il gioco, sceglierei lui tra tutti. Laporta è molto motivato come presidente, è entusiasta per ciò che ...