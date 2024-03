Calcio | Udinese corsara all’Olimpico | Lazio battuta 1-2 Fischi per i biancocelesti nella 28a di Serie A

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel posticipo della 28a giornata diA 2023-2024 colpo esterno per l’, importante perché consente di allontanare un po’ la caldissima zona salvezza (13° posto).laallo Stadio Olimpico per 1-2; isono alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e restano noni a quota 40. Non passano che quattro minuti e Zaccagni colpisce il palo, facendo vibrare vanamente l’Olimpico con un tiro a giro. I primi minuti sono tutti favorevoli alla, con l’che di fatto non esce mai dalla metà campo difensiva. Il canovaccio continua, costante e incessante, fin oltre la mezz’ora (con Zaccagni che spedisce alto un bel cross di Felipe Anderson). I bianconeri emergono al 33? con Lovric da fuori area, poi Provedel deve superarsi su Kamara ...

