Calcio | Silp Cgil | “I club compartecipino alle spese per ordine pubblico”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pietro Colapietro, segretario generale del sindacato di polizia, all’indomani degli scontri avvenuti a Venezia (con tre agenti rimasti feriti), ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sicurezza degli impianti e all’durante gli eventi calcistici: “Io mi scaglio senza se e senza ma contro le società diche hanno responsabilità immense”. Poi si è rivolto al governo e agli enti competenti: “Nessun governo fino ad oggi ha avuto il coraggio di predisporre una norma che stabilisca con chiarezza la responsabilità oggettiva e la compartecipazionedidelle ricche società professionistiche dirispetto al comportamento dei propri tifosi ed in particolare ...

INCIDENTI STADI, Silp CGIL: APPLICARE RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER CLUB "E IMPORRE COMPARTECIPAZIONE SPESE ORDINE PUBBLICO"

