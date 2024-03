Calcio Seconda | giornata nera per Migliarino ed Atletico Cascina

Pisa 11 marzo 2024 – In Seconda Categoria, nel girone A il Pontasserchio vince ancora, questa volta sul campo del Massarosa. Dopo la vittoria interna sul Monzone ecco questa esterna a Massarosa per 0 ... (lanazione)

Vincono Sassoferrato Genga e Montemarciano. Flop della Filottranese a Chiaravalle. Nel girone C colpo esterno della Cingolana SF. In Seconda Aurora Jesi-Rosora Angeli non si fanno male ma adesso ... (vallesina.tv)