Calcio Seconda | gioca e vince solo il Pontasserchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pisa 11 marzo 2024 – InCategoria, nel girone A ilancora, questa volta sul campo del Massarosa. Dopo la vittoria interna sul Monzone ecco questa esterna a Massarosa per 0 – 1. La rete di Madrigali da tre punti pesanti alla squadra del presidente Tamagno che si porta a due soli punti proprio dal Massarosa sesto in classifica. Questo il tabellino della sfida. Massarosa: Lunardini, Malfatti, Bertolucci, Carmassi (Larini C.), Del Dianda, Larini M., Bartoli (Benedetti Massimo), Misuri (Orlandi), Cheli (Ali A.), Tomei (Pulina), Volpe. A disposizione Benedetti Matteo, Maneschi, Farnocchia, Ali F. All. Misuri: Lelli, Umalini, Pulga (Giorgi), Gennaro (Politano), Casarosa (Pagliai), Madrigali, Bortone, Ghelli, Skhurti, Barbani, Benedetti. A disposizione Antonini, Del Cesta, Monacci, ...