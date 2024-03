Calcio Promozione La Chiantigiana cade a domicilio con il Lucignano

(Di lunedì 11 marzo 2024): Baldi, Verdiani, Pisaneschi, Posarelli, Calonaci, Batoni, Conforti, Machuca, Del Sante, Longo, Marchi. Panchina: Bartalini, Pallanti, Orlando, Lombardini, Redditi, Minucci. Allenatore Molfese.: Goretti, Tralci, Dyla, Campisi, Bennati, Roncucci, Perju, Bianchi, Gironi, Ferretti, Illiano. Panchina: Pasqui, Cantaloni, Ciappetti, Conteduca, De Stefano, Pomeranzi, Colombo, Bambini, Vasseur. Allenatore Gennaioli. Arbitro Banfi di Pistoia. Reti: 62’ Gironi, 78’ Ferretti. GAIOLE IN CHIANTI – Brutta sconfitta interna per la, battuta in casa dal fanalino di coda del campionato. Le motivazioni della formazione di Gennaioli sono state determinanti: dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa Gironi ...

Calcio Eccellenza. La Brianza Olginatese affonda contro il Leon: È utile ricordare che le ultime due della classifica retrocedono direttamente in Promozione perciò i lecchesi devono assolutamente risalire per non venire inghiotti nella zona rossa iniziando dalla ...

Promozione - Il Villastellone la risolve con i cambi: espugnato il 'Tibaldi' di Sommariva Perno: Una delle due gare superstiti del Girone C di Promozione, Sommariva Perno - Villastellone Carignano, si gioca. Condizioni del campo certamente non ... Bostan si appresta a battere il calcio d'angolo, ...

Il Lucera Calcio non molla, vittoria senza intoppi col Troia: Il Lucera Calcio non molla, vittoria senza intoppi col Troia: Il Lucera Calcio batte il Troia e accorcia il distacco dalla vetta della classifica, di nuovo in mano al Capurso, visto il pareggio esterno dell'Atletico Acquaviva. Mancano tre giornate alla fine ...

Promozione Sorpasso in vetta della Caperanese: Promozione Sorpasso in vetta della Caperanese: Sorpasso in vetta. La Caperanese ha vinto lo scontro diretto contro il Bogliasco ed è balzata al comando del campionato di Calcio di Promozione girone B anche se con un vantaggio ancora minimo che non ...

PROMOZIONE. Anzolavino ko, situazione difficile: Promozione. Anzolavino ko, situazione difficile: È una marcia inarrestabile quella dell’Osteria Grande. Il team di Vito Melotti, sempre più in testa alla classifica, ha espugnato con il netto punteggio di 2-0 il terreno di gioco dell’Anzolavino. La ...