Calcio Prima | La Cella che vittoria nel derby!

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pisa 11 marzo 2024 – InCategoria, non si ferma il San Giuliano campione, matematicamente già promosso in Promozione. Gli ospiti del Montenero passano per primi in vantaggio allo Stadio Comunale ‘Bui’ ma poi la squadra di mister Roventini reagisce e segna a valanga. Termina 5 – 1 col pareggio di Ghelardoni, il vantaggio di Lorenzini, il tris di Veli, il poker di Pesci e la cinquina di Di Paola: il San Giuliano non fa sconti a nessuno e rispetta il regolare svolgimento del campionato. Il Calci settimo è costretto al rinvio contro la Torrelaghese terzultima per impraticabilità di campo. Queste le formazioni che sarebbero dovute scendere in campo. Calci 2016: Bertoni, Menicagli, D’Andrea Pisani, Bartoli, Di Cocco, Colombani, Bufalini, Perazzoni, Toni, Vaglini, Perissinotto. A disposizione Posterli, Gori, Ulivieri, Cantoni, Beconcini, Baesso, Pistolesi, Ogordi, ...