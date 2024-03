Calcio | la scelta di Brahim Diaz | niente Spagna | rappresenterà il Marocco

(Di lunedì 11 marzo 2024)giocherà per il. Il calciatore del Real Madrid, che possiede la doppia cittadinanza, ha atteso a lungo una chiamata dellache non è arrivata e, dopo essersi preso del tempo per riflettere, ha scelto di vestire la maglia della Nazionale marocchina. Nonostante un lungo trascorso con le giovanili delle Furie Rosse,ha giocato soltanto un’amichevole in Nazionale maggiore, nel 2021. E mentre venivano convocati i vari Ansu Fati e Nico Williams (tutti in possesso della doppia cittadinanza), a lui neppure una telefonata. Da qui la decisione di giocare per il, paese della nonna paterna. Non appena verranno completato tutti gli aspetti burocratici, arriverà l’ufficialità. SportFace.

"È la squadra più congeniale per il mio modo di giocare" FIRENZE - "Firenze è una città bellissima, l'avevo già visitata in passato ma in questi giorni ho avuto modo di viverla con più passione e ... (ilgiornaleditalia)

Ufficiale, esonerato Roberto D'Aversa. Le testata a Henry fatale per tecnico: Con un comunicato stampa, il sodalizio di "Via Colonnello Costadura", ha comunicato la scelta. Al via il toto - ...

Calcio: Fenucci 'Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale': Infine, sul modello Premier League per il calcio italiano: "Sul tema dello sviluppo del futuro, la scelta di adottare modelli simili ad altre leghe che possano rivelarsi vincenti ci deve far ...

Maltempo, piove e il calcio affoga nelle pozzanghere: tantissimi rinvii, Federazione bocciata: Maltempo, piove e il Calcio affoga nelle pozzanghere: tantissimi rinvii, Federazione bocciata: BELLUNO - È proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato. È stata un'altra domenica condizionata dal maltempo, dove a vincere è stata soprattutto la pioggia. Nei ...

Calcio: Fenucci "Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale": Calcio: Fenucci "Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale": L'ad del club rossoblu: 'Motta lavora come se avesse un contratto ancora più lungo' ROMA (ITALPRESS) - 'Il gol della Roma ci ha rovinato la ...

Fiorentina-Roma, DE ROSSI: “In difficoltà per colpa di qualche scelta, forse la squadra rigetta la difesa a 3. Dybala solo affaticato” (VIDEO): Fiorentina-Roma, DE ROSSI: “In difficoltà per colpa di qualche scelta, forse la squadra rigetta la difesa a 3. Dybala solo affaticato” (VIDEO): Le sue dichiarazioni: “Non penso che sia colpa del giallo a Mancini, ma del nostro atteggiamento e di qualche scelta. Primo tempo moscio sotto tutti i punti di vista, mentre nel secondo tempo è andata ...