Fenucci: Motta e Zirkzee li vogliamo col Bologna a vivere il sogno Champions: Fenucci: Motta e Zirkzee li vogliamo col Bologna a vivere il sogno Champions: L'ad dei rossoblù chiaro sul futuro del tecnico e dell'attaccante al centro di voci di mercato: "L'idea è quella di continuare un percorso" ...

Calcio: Champions. Marciniak arbitro di Atletico Madrid-Inter: Calcio: Champions. Marciniak arbitro di Atletico Madrid-Inter: Il fischietto polacco dirigerà il ritorno dell'ottavo di finale al Metropolitano ROMA (ITALPRESS) - Sarà il polacco Szymon Marciniak ad ...

La Champions torna in campo su Mediaset: Barcellona-Napoli su Canale 5: La Champions torna in campo su Mediaset: Barcellona-Napoli su Canale 5: Martedì 12 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Barcellona-Napoli. La gara sarà visibile anche in diretta streaming ...