Calcio | Bologna Lesione bicipite femorale | Zirkzee out per 3-4 settimane

(Di lunedì 11 marzo 2024)di primo grado per l'attaccante rossoblù- Brutte notizie in casa. Thiago Motta, infatti, perde per le prossime partite l'attaccante Joshua. Il club rossoblù ha reso noto che "gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshuahanno evidenziato una

L'ad del club: "Zirkzee sta benissimo qui, lavora come se avesse un contratto più lungo di quello che ha": L'ad del club: "Zirkzee sta benissimo qui, lavora come se avesse un contratto più lungo di quello che ha": L’ad del Bologna Claudio Fenucci - intervenuto a “Radio Anch’io sport” su Rai Radio Uno - affronta il tema Europa e il tormentone inerente alla permanenza o meno di Thiago Motta. Ma non solo. “Motta é ...

Il centravanti rossoblù si era fatto male contro l'Inter: Il centravanti rossoblù si era fatto male contro l'Inter: Brutta notizia per il Bologna. Thiago Motta perderà il suo bomber Joshua Zirkzee, che si era fatto male contro l'Inter, per circa un mese. Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina, si legge nel ...

Calcio: Fenucci, "Bologna in Champions sarebbe segnale italiano": Calcio: Fenucci, "Bologna in Champions sarebbe segnale italiano": "Il Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale per il Calcio italiano.