Caivano | latitante prova a scappare sui tetti | arrestato 32enne della famiglia Bervicato

La storia delle case occupate a Caivano è diversa da come viene raccontata: La storia delle case occupate a Caivano è diversa da come viene raccontata: Per anni molte delle persone a cui di recente è stato ordinato lo sgombero in realtà hanno pagato l'affitto al comune, che però non le ha mai regolarizzate ...

Caivano, seimila studenti per il progetto «la giustizia adotta la scuola»: Caivano, seimila studenti per il progetto «la giustizia adotta la scuola»: L’evento si svolgerà nell’aula magna dell’istituto superiore Francesco Morano di Caivano, sito nel cuore del Parco Verde, grazie alla collaborazione della fondazione con la dirigente scolastica ...

Incidente a Caivano, scontro tra auto e moto senza assicurazione: ferito in ospedale: Incidente a Caivano, scontro tra auto e moto senza assicurazione: ferito in ospedale: Scontro auto-moto lungo la Circumvallazione Ovest di Caivano. Sembrava una domenica mattina come tante altre quella vissuta in una delle arterie principali del Comune della provincia a nord ...