L'ipotesi riconteggio delle schede in Sardegna agita e non poco il centrosinistra. Dopo aver dichiarato la vittoria, la Todde attende il risultato delle sezioni che non sono state ancora scrutinate. ... (liberoquotidiano)

Cade e si rompe una caviglia, turista 54enne in barella viene calata con le funi dal monte: Cade e si rompe una caviglia, turista 54enne in barella viene calata con le funi dal monte: Disavventura per una escursionista sui monti di Avella. La donna è stata soccorsa dagli alpini e dall'ambulanza del 118 ...

A2: L'Unieuro Forlì cade per la prima volta in casa, vince Torino 69-78: A2: L'Unieuro Forlì Cade per la prima volta in casa, vince Torino 69-78: Questa sera per la quinta giornata della fase ad orologio del campionato di A2 avrà luovo il match tra l'Unieuro Forlì, attuale capolista del girone rosso e imbattuta dal ...

Serie A2: L'Unieuro Forlì cade per la prima volta in casa, vince Torino 69-78: Serie A2: L'Unieuro Forlì Cade per la prima volta in casa, vince Torino 69-78: Questa sera per la quinta giornata della fase ad orologio del campionato di A2 avrà luovo il match tra l'Unieuro Forlì, attuale capolista del girone rosso e imbattuta dal ...