Busto Arsizio vince a Treviglio | il Volley Bergamo 1991 sull’orlo del baratro

(Di lunedì 11 marzo 2024). Ildel precipizio. Lo scontro salvezza del PalaFacchetti si chiude con un 1-3 in favore diche complica enormemente i piani di salvezza delle rossoblù, ancorate al penultimo posto con 15 punti e a -3 da Cuneo terzultima. Bergam è protagonista di un avvio travolgente nel primo set, che sembra poter dare uno slancio verso una vittoria che sarebbe stata fondamentale, ma alla lunga cede il passo e il tentativo di risalire la classifica si infrange nel quarto set. “Siamo partite bene con un grande primo set, poi siamo calate eè stata brava a non commettere errori e ad approfittare dei nostri punti deboli” ha affermato Laura Pasquino, “hanno minato le nostre certezze e così non siamo riuscite a ...

Studentesse, ingegnere e showgirl: chi tenta di arricchirsi su Onlyfans: Mady Gio , nome d'arte di Madalina Ioana Filip, dopo aver vissuto a Busto Arsizio è da qualche anno residente in Svizzera dove sfoggia un profitto di oltre un milione l'anno. In un mercato già saturo,...

Lpm Bam Mondovì - Futura Busto Arsizio 3 - 1, coach Basso: "Fattore campo determinante" (VIDEO): E sono quattro! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio ha centrato il quarto successo in questa Pool Promozione, avendo la meglio della vice capolista Futura Giovani Busto Arsizio per 3 - 1. Una vittoria ottenuta al termine di una prestazione attenta e generosa, ma soprattutto meritata. Comprensibile e più che legittima la soddisfazione espressa a fine gara dal ...

DIRETTA – Charaabi-Im, Preolimpico Busto Arsizio 2024: l’azzurra insegue il sogno Parigi (LIVE): DIRETTA – Charaabi-Im, Preolimpico Busto Arsizio 2024: l’azzurra insegue il sogno Parigi (LIVE): DIRETTA - Charaabi-IM, Preolimpico Busto Arsizio 2024: l'azzurra insegue il sogno Parigi (LIVE). Aggiornamenti ...

DIRETTA – Carini-Moreira, Preolimpico boxe Busto Arsizio 2024: in palio c’è il pass per Parigi (LIVE): DIRETTA – Carini-Moreira, Preolimpico boxe Busto Arsizio 2024: in palio c’è il pass per Parigi (LIVE): A Busto Arsizio, sede del torneo mondiale di qualificazione olimpica, l’azzurra nei 66kg cerca il pass olimpico in quello che è il match decisivo per staccare il biglietto per Parigi già a Busto ...

Carattere Uyba: la vittoria a Bergamo mette Busto al sicuro: Carattere Uyba: la vittoria a Bergamo mette Busto al sicuro: Dopo il cambio in panchina le Farfalle di vincono 1-3 sul campo della penultima forza e sono praticamente salve. Boldini innesca le attaccanti. Dedica finale a Roberto Mengolo ...