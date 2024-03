Buone e cattive notizie per gli smartphone che riceveranno HyperOS

“Vinceremo con le buone o con le cattive”, dice Maduro aprendo la campagna elettorale per le presidenziali in Venezuela “La squadra vince. Vinceremo con le buone o con le cattive”, ha detto Maduro a ... (nicolaporro)

Baby boss a 13 anni: «Voleva i soldi e mi ha fatto circondare dai suoi»: Baby boss a 13 anni: «Voleva i soldi e mi ha fatto circondare dai suoi»: TREVISO - «Mi sono sentito tirare lo zaino da dietro. Mi sono voltato e ho visto quei sette ragazzi che mi circondavano. Il più piccolo, il tredicenne, mi ha detto 'Dacci i soldi ...

Buone e cattive notizie per il sogno più grande degli astronomi: Buone e cattive notizie per il sogno più grande degli astronomi: Michael Turner, cosmologo emerito dell’Università di Chicago ed ex direttore associato per la fisica e l’astronomia della NSF, ha definito l’ultimo sviluppo “un’ottima notizia per l’astronomia ...

L'effetto farfalla, la recensione: le vie del poliziesco non sono infinite: L'effetto farfalla, la recensione: le vie del poliziesco non sono infinite: La recensione de L'effetto farfalla, film che adatta il quinto romanzo dedicato alla Sezione Q con un cast tutto nuovo, alle prese con un caso difficile che vede coinvolti i poteri forti. Su Rai4 e Ra ...