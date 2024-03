Bundesliga, Guilavogui perde i sensi: l’arbitro gli toglie la lingua dalla gola (VIDEO): Bundesliga, Guilavogui perde i sensi: l’arbitro gli toglie la lingua dalla gola (VIDEO): Un brutto episodio è accaduto durante Bayern Monaco-Mainz del campionato di Bundesliga. Joshua Guilavogui, durante la partita, ha perso i sensi e ha rischiato la vita. Determinante l’intervento ...

L'arbitro salva la vita a Guilavogui durante Bayern Monaco-Mainz: L'arbitro salva la vita a Guilavogui durante Bayern Monaco-Mainz: Attimi di paura durante Bayern Monaco-Mainz, gara valida per la venticinquesima giornata della Bundesliga. Poco dopo la mezz'ora, infatti, Josuha Guilavogui è rimasto a terra privo di sensi dopo un br ...

Bundesliga, l’arbitro Ittrich salva la vita a Guilavogui: “Grazie per l’aiuto!”: Bundesliga, l’arbitro Ittrich salva la vita a Guilavogui: “Grazie per l’aiuto!”: Lo stesso Guilavogui ha poi voluto ringraziare pubblicamente l'arbitro Ittrich con un messaggio postato sui propri canali social: " Grazie mille per il rapido intervento e per l'aiuto fornito, Patrick ...