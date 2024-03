Bundesliga | 25esima giornata | Bayern forza 8 | vincono anche Leverkusen | Borussia e Lipsia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 marzo 2024 - Otto sono davvero tanti. IlMonaco stravince contro il Mainz per 8-1, ma non guadagna punti suldi Xabi Alonso che, nemmeno a dirlo, ha vinto contro il Wolfsburg. Resta apertissima la corsa Champions perché dalla terza alla sestatutte: Stoccarda che resta a distanza di sicurezza (+6) dalquarto. I gialloneri hanno il fiato sul collo dela -1, mentre l'Eintracht vuole continuare a tenere viva la fiammella nonostante sia a -7 dal quarto posto. Ripercorriamo i risultati die vediamo la classifica. Tutti i match del weekend Si parte venerdì, con lo Stoccarda che non sbaglia contro l'Union Berlino. Il solito Guirassy sblocca la partita al 19' e nel secondo tempo la chiude Fuhrich al 65', le speranze della squadra ...

