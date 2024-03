Bufera Chiara Ferragni | il ringraziamento speciale a un uomo molto importante per lei

(Di lunedì 11 marzo 2024), icona dell’imprenditoria digitale e della moda contemporanea, si trova al centro di unalegale e mediatica che minaccia di scuotere le fondamenta della sua carriera e della sua vita personale. Ed è proprio in questo momento di estrema difficoltà che l’influencer ha voluto rivolgere un messaggio di particolare importanza a una persona a leicara. Con il futuro professionale totalmente appeso a un filo e il suo matrimonio in crisi,si è recentemente rifugiata nel suo lussuoso attico milanese. L’appartamento, dove si era trasferita con il marito e i figli poco prima dell’esplosione del caso del pandoro-gate, è diventato il suo rifugio sicuro durante questa tempesta emotiva. E, circondata dall’affetto e dal sostegno dei suoi cari, l’influencer ...

Chiara Ferragni in 'fuga': l'influencer lascia l'Italia e Fedez dietro alle spalle: Una fuga Chiara Ferragni all'estero - Spetteguless.it A nulla o quasi è servita l'intervista rilasciata da Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa : la bufera che si è abbattuta su di lei a causa della ...

Bufera sulla chiusura dei nidi a Como, i genitori si riuniscono in un comitato: "Rimandare la decisione": Il PD interviene con le parole della deputata Chiara Braga : "Un Sindaco ha il diritto di rivendicare e difendere le scelte che la sua amministrazione fa. - spiega - Ma quello che è più grave è l'...

Muschio Selvaggio si ferma definitivamente: “non reputiamo opportuno andare avanti così”: Muschio Selvaggio si ferma definitivamente: “non reputiamo opportuno andare avanti così”: Tra la separazione di Fedez e Chiara Ferragni, il gossip e il "divorzio" con l'ex socio Luis Sal e tante altre problematiche di cui abbiamo parlato nel corso ...

Dossieraggio, Striano rompe il silenzio: "Parlerò ai giudici e dirò loro la verità": Dossieraggio, Striano rompe il silenzio: "Parlerò ai giudici e dirò loro la verità": Questo il messaggio inviato dal tenente della Guardia di Finanza al quotidiano 'Il Giornale'. L'ufficiale è coinvolto nel procedimento sul caso 'dossieraggio' assieme al pm della Dna, Antonio Laudati ...

Bufera sulla chiusura dei nidi a Como, i genitori si riuniscono in un comitato: “Rimandare la decisione”: Bufera sulla chiusura dei nidi a Como, i genitori si riuniscono in un comitato: “Rimandare la decisione”: Contestano le argomentazioni del sindaco ritenendole “parziali e limitate” e non nascondono la preoccupazione per il futuro di Como considerata ...