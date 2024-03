Budget IT è aumentato del 22%

(Di lunedì 11 marzo 2024) In Italia ildedicato all’IT èdel 22% Una ricerca di Colt rivela ottimismo sugli investimenti tecnologici, le aziende guardano all’IT per ottenere nuovi guadagni. Sicurezza e IA si confermano le priorità per i leader IT in un nuovo studio condotto su 1.114 leader IT in 12 paesi; uno su quattro guarda all’infrastruttura digitale per incrementare i guadagni Colt Technology Services, società di infrastrutture digitali, ha pubblicato oggi i dati emersi da una nuova ricerca condotta su oltre 1.000 leader IT in 12 paesi di Stati Uniti, Europa e Asia. I risultati hanno rivelato un ottimismo neitecnologici, in quanto le aziende investono nella propria infrastruttura IT per realizzare i piani di crescita. Quasi 8 su 10 (79%) prevedono di aumentare itecnologici nei prossimi 1-3 anni, con i ...

Budget IT in crescita del 22% in Italia, sicurezza al primo posto: Budget IT in crescita del 22% in Italia, sicurezza al primo posto: Una ricerca di Colt evidenzia che, in varie geografia, gli investimenti in informatica aumenteranno anche quest’anno. Sicurezza, AI e miglioramento delle reti tra le priorità.

Biden presenta il budget 2025: più tasse per ricchi e aziende: Biden presenta il Budget 2025: più tasse per ricchi e aziende: È la proposta di Joe Biden per il Budget dell'anno fiscale 2025. Gli aumenti delle imposte non hanno alcuna chance di essere approvati dal Congresso, dove i repubblicani controllano la Camera. Ma il ...

Aumenti stipendi di 196 euro al mese per questi lavoratori e montante di 4.165 euro, firmato il nuovo contratto 2024-2026: Aumenti stipendi di 196 euro al mese per questi lavoratori e montante di 4.165 euro, firmato il nuovo contratto 2024-2026: Arrivano aumenti degli stipendi di 196 euro al mese per i lavoratori dipendenti di un settore produttivo e montante di 4.165 euro, dopo la firma del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro ...