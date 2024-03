Bruce Cockburn | live a Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 11 marzo 2024), O Sun O Moon in concert, l’11 marzo è all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di(data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci) con in apertura James Meadow. Uno tra i migliori artisti canadesi,ha avuto una carriera illustre plasmata dalla politica, dalla spiritualità e dalla poliedricità musicale. Il suo percorso lo ha infatti portato ad abbracciare folk, jazz, rock e worldbeat, a viaggiare in luoghi come Guatemala, Mali, Mozambico e Nepal e a distillare la sua peculiare prospettiva sul mondo in brani che rimangono tuttora indelebili. Il mio lavoro, ha una volta spiegato, consiste nel cercare di intrappolare lo spirito delle cose nei graffi della penna sulla carta e ad estrarre note dal metallo. La sua poetica intensa e ...