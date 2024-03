(Di lunedì 11 marzo 2024)(Ravenna), 11 marzo 2024 – Avrà luogo lunedì prossimo, 18 marzo, ildeldidi fabbricazione italiana (dimensione 200 mm)il 22 febbraio in mare aldinel corso delle operazioni di bonifica preventiva subacquea svolte dalla società ‘Drafinsub’ e collegate alle lavorazioni per la realizzazione dell’impianto di rigassificazione.che già il 27 febbraio era stato rimosso dal luogo di rinvenimento dai militari del Comsubin, interessati al riguardo e coordinati dalla Prefettura di Ravenna in collaborazione con la locale Capitaneria di Porto, in modo tale da consentire prontamente la ripresa in piena sicurezza dei lavori riguardanti la ...

Si sono concluse intorno alle 18 di ieri le operazioni di brillamento della bomba d'aereo della seconda guerra mondiale rinvenuta alcuni giorni fa in un terreno agricolo in via Prosciutta, a Faenza.

Brillamento del proiettile di artiglieria ritrovato al largo di Punta Marina: ecco quando: L'ordigno verrà fatto esplodere in acqua lunedì 18 marzo. Intanto è stato spostato dai militari del Comsubin e collocato, sempre in mare, in un luogo sicuro situato al largo del Poligono di addestrame

