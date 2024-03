Brahim Diaz ha deciso | ecco per che nazionale giocherà

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha: il trequartista del Real Madrid ex Milan ha sciolto le riserve sullaper cuiSono state finalmente sciolte le riserve sulla decisione di. L’ex trequartista del Milan, ora in forza al Real Madrid, era atteso dalla scelta per qualeavrebbe giocato, avendo lui la doppia cittadinanza spagnola e marocchina e, alla fine, dopo un lungo corteggiamento della squadra africana, ha sciolto le riserve. Il giornalista Fabrizio Romano conferma come l’ex rossonero abbia preso una decisione: nonper la Spagna ma per il Marocco. Nella serata di oggi la federazione marocchina è stata informata della scelta, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità.