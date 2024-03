Bradley Cooper agli Oscar 2024 con la mamma | e senza fidanzata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo– Lo sketch era inevitabile. “Ciao, signora. Come stai?porta sua madre a ogni premiazione. L'anno scorso, ai Tony e ai Soul Train Awards”. Così, dal palco degliil conduttore Jimmy Kimmel ha preso in giro, 49 anni, domenica sera alla cerimonia di premiazione per aver portato ancora una volta sua madre, Gloria Campano. Kimmel ha continuato: "È molto dolce, ma immagino che la domanda sia: "Stai lavorando a un film su Freud in questo momento e non ce lo dici?". L'attore americano, uscito a mani vuote dopo la nomination ricevuta per la sua interpretazione del compositore Leonard Bernstein in Maestro (candidato con 7 nomination), ha partecipato alla notte degli ...